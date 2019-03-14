Kütahya'da Cenaze Hizmetleri Kursu
47 dakika önce
Kütahya Halk Eğitimi Merkezi tarafından Cenaze Hizmetleri Kursu açıldığı bildirildi.
Kütahya Halk Eğitimi Merkezi
tarafından Cenaze Hizmetleri Kursu açıldığı bildirildi.
Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Davut Ezen, toplumda cenaze hizmetleri ile ilgili var olan ihtiyacın karşılanması ve cenaze hizmetlerinin dini kurallara uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla açılan kursa 55 bayan, 19 erkek olmak üzere 74 kursiyerin devam ettiğini bildirdi. Ezen, "Programı başarı ile bitiren kursiyerin cenaze ile ilgili dini açıdan yapılması gereken işlemler hakkında bilgi sahibi olması ve bunları uygulayabilmesi ve cenaze ile ilgili yapılması gereken idari ve hukuki kurallar hakkında bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır" dedi. - KÜTAHYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 01:13 Kaynak: İHA
2 Erkek Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Kardinal, 6 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Otelin 8'inci Katından Peş Peşe Atlayan İki Turist Hayatını Kaybetti
Hastane Binasına Asılan Binali Yıldırım Afişi İndirildi
Rüzgar Türbinlerinin Bakım ve Onarımını Yapan İşçiler Metrelerce Yükseklikte Cambazları Aratmıyor