Kütahya'da çeşitli suçlardan aranan 36 kişi yakalandı, 22'si tutuklandı

Operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan, cezaevinden firar eden ve haklarında 1 yıl ila 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunanların aralarında olduğu 36 kişi gözaltına alındı.

Kütahya 'da aranan ve bazılarının kesinleşmiş hapis cezası bulunan 36 kişi yakalandı. Bu kişilerden 14'ü serbest bırakılırken, 22'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

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