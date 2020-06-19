Kütahya'da çevre kirliliği - Son Dakika

Kütahya'da çevre kirliliği

Sit alanı içindeki bölgeye dökülen çöp, kimyasal atık ve inşaat hafriyatları çirkin görüntüler oluşturuyor

KÜTAHYA - Korona virüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle temizliğin mutlak önem taşıdığı dönemde, Kütahya merkeze bağlı Ahmetoluğu köyü yakınında yol kenarına dökülen hafriyat ve moloz atıkları çirkin görüntüler oluşturuyor.

Köy sakinlerinden Alaattin Arayan, Beyti Yılmaz, Hüdayim Bulut ve Hilmi Tekin, yetkililerden gelişi güzel atılan moloz ve inşaat atıklarının bölgeden temizlenmesini istediler. Bölgenin aynı zamanda Kütahya- Eskişehir karayolu üzeri de olduğunu belirten Alaattin Arayan, "Köyümüz Frig Vadisi'nde olması sebebiyle önemli. Bölgeye yerle ve yabancı turistler geliyor. Bu manzarayı görsünler istemiyoruz. Çöp, kimyasallar ve inşaat hafriyatlarının döküldüğü bölge SİT alanı. Devletimizin güçlü olduğunu biliyoruz. Bu sebeple buranın temizlenmesini ve bir daha çöp ve inşaat atıklarının dökülmemesini istiyoruz. Burası temizlenirse yoldan geçenlerin mola vereceği güzel bir mekan da olur" diye konuştu.