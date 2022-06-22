Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi sona erdi - Son Dakika
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Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi sona erdi

22.06.2022 13:48
Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi sona erdi

Kütahya'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında tarihi Ulu Cami bahçesinde öğrencilerle etkinlik düzenlendi.

Kütahya'da, "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında tarihi Ulu Cami bahçesinde öğrencilerle etkinlik düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mili Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirilen ve Kütahya'da da bir yıldır uygulanan projenin kapanışı yapıldı.

Ulu Cami bahçesindeki etkinliğe öğrenciler, öğretmenler, koordinatör ve veliler katıldı.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik projelerinin olduğunu söyledi.

Bu alandaki kurumların koordinasyonun önemine değinen Demirtaş, şunları kaydetti:

"Bu özel bir proje. Okullarımızdan değerler eğitimi kulüplerimizden seçtiğimiz 12 kız, 12 erkek öğrencimizle projemizi başlattık. Öğrencilerimiz bir eğitim öğretim yılı boyunca koordinatörlerimizin rehberliğinde kültürel dersler, ziyaretler, eğlenceler ve kitap okumaları yaptılar. Bizim amacımız kendisiyle, çevresiyle, yaratıcısıyla barışık, dini ve milli değerlerine bağlı, birbirini seven, empati duygusu olan, sorgulayan, okuyan, paylaşan nesiller yetişmesine katkı sunmak. Bu anlamda bu proje bir kıvılcımdır."

Çeşitli hediyelerin takdim edildiği etkinlikte, öğrenciler oyunlar oynayarak hoşça vakit geçirdi.

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Giresun'da caminin minaresi 'semaver' şeklinde Giresun'da caminin minaresi 'semaver' şeklinde
Kaynak: AA

Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlik, Kütahya, Cami, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesi sona erdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da "Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi sona erdi - Son Dakika
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