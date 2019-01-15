Kütahya'da Cezaevi Firarileri Yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, cezaevi firarisi 2 şüpheli düzenlenen operasyonla saklandıkları bir apart dairede yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tavşanlı T Tipi Kapali/ Açık Ceza İnfaz Kurumundan önceki gün firar eden hükümlüler Oğuz Bilen ve Mustafa Kadir Yılmaz'ın, bir apart dairede saklandıklarını belirledi.



Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, firariler Bilen ve Yılmaz'ı yakaladı.



Firari şüphelilerle birlikte saklanmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi de gözaltına alındı.



Bilen ve Yılmaz, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı, diğer 2 şüpheli serbest bırakıldı.



Firari şüphelilerin, "Tehdit, alkol ve uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanmak, basit yaralama,uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlamak" suçlarından hükümlü oldukları öğrenildi.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Kendisine Şiddet Uygulayan Nişanlısını Öldüren Hemşire Tutuklandı

Acun Ilıcalı, "Adada Yapım Ekibi Bize Yemek Veriyordu" Diyen Manken Merve Büyüksaraç'a Açtığı Davayı Kazandı

Volkswagen ve Ford İttifak Yaptı: Transporter Türkiye'de Üretilebilir