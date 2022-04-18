Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

18.04.2022 00:09
Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, yaklaşık 2,5 ay önce cezaevinden firar eden hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 2 Şubat'ta Tavşanlı Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden, kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S.K'nin (38) saklandığı evi belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, kaçmaya çalışan hükümlüyü gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından kaçtığı cezaevine gönderildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Tavşanlı, Kütahya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da cezaevi firarisi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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