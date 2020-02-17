Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı - Son Dakika
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Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı

7 saat önce

Kütahya'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

Kütahya'da cezaevi firarisi yakalandı, System.String[]

Kütahya'da yaklaşık iki yıl önce cezaevinden firar ettiği bildirilen hükümlü, polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri, 2018 yılında Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden F.Y'nin (23), Ali Paşa Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Hakkında 8 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile hakkında yakalama kararı da bulunan hükümlü, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı.

F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:12 Kaynak: AA
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