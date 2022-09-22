Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor - Son Dakika
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Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor

22.09.2022 14:27
Kütahya Belediyesinin "destek tohumu" uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor

Kütahya'da çiftçilere destek amacıyla dağıtılan yem bitkilerinin hasadı yapıldı.

Kütahya'da çiftçilere destek amacıyla dağıtılan yem bitkilerinin hasadı yapıldı.

Kütahya Belediyesi, köy statüsünden mahalle statüsüne geçen 26 mahallede çiftçilik faaliyetlerine devam eden üreticilere destek olmak amacıyla ilkbaharda 3 ton yonca, 10 ton mısır, 8 ton yulaf ve 6 ton fiğ tohum desteği verdi.

Destekten yararlanan çiftçilerin tarlalara ektiği yem bitkilerinin hasadı protokol üyeleri ile çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Siner Mahallesi'nde hasat yapılan tarlalarda çiftçileri ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Işık, burada yaptığı açıklamada, belediye olarak üreticilerin yanında olmak adına ocak ayında çiftçilere destek olma kararı aldıklarını söyledi.

O günkü değeri 400 bin lira olan bütçe ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne kayıtlı olan çiftçilere destek verdiklerini dile getiren Işık, şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz verdiğimiz yem bitkileri tohumlarını değerlendirdiler ve çok da güzel verim aldıklarını söylediler. Memleketimizin tarımsal üretime ihtiyaç duyduğu bir dönemde her tohumu değerlendirerek hasat dönemine getiren tüm çiftçilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bu ülkeyi bir başka ülkenin eline baktırmasın, üreticilerimizin de sayısını artırsın, hepsine güç kuvvet versin."

Alim Işık, talep gelmesi halinde destekleri sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

Verimin oldukça yüksek olduğunu dile getiren çiftçiler de desteklerinden dolayı Işık ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Traktörün direksiyonuna geçen Işık, bir süre mısır hasadı yaptı.

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Kaynak: AA

Kütahya Belediyesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya Belediyesinin 'destek tohumu' uygulamasında ekilen yem bitkileri hasat ediliyor - Son Dakika

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