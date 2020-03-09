Kütahya'da çiğdemler çiçek açtı - Son Dakika
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Kütahya'da çiğdemler çiçek açtı

7 saat önce

Kütahya'nın mesire alanı Porsuk'ta baharın müjdeleyici olan çiğdemler çiçek açtı.

Kütahya'da çiğdemler çiçek açtı, System.String[]

Kütahya'nın mesire alanı Porsuk'ta baharın müjdeleyici olan çiğdemler çiçek açtı.


Baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan çiğdemler, bu sene hava şartlarının mevsim koşulları üzerinde seyretmesiyle birlikte çiçek açtı.


Porsuk Çayı'nda doğa yürüyüşü yapan çiğdem çiçeğini ve kardelenleri görüp fotoğraf çeken Ahmet Uygun, baharın müjdecisi olan ve Mart ile Nisan aylarında çiçek açan çiğdemlerin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle çiçek açmaya başladıklarını belirtti.


Sarı ve beyaz renkli çiğdemler arazide güzel manzaralar oluşturdu. - KÜTAHYA

Kütahya, Porsuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 10:57 Kaynak: İHA
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