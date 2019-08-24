Kütahya'da çıkan orman yangını söndürüldü
1 saat önce
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:20 Kaynak: AA
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde çıkan orman yangını, büyümeden söndürüldü.
İlçeye bağlı Muhacırlar köyü yakınındaki Uyuz Hamamı mevkisinden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine müdahale eden Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını çevreye yayılmadan kısa sürede söndürdü.
Yangın, yaklaşık 5 dekarlık alanda hasara neden oldu.
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