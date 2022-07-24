Bölgeye yangın söndürme uçağı ve helikopteri talep ettiklerini belirten Dündar, "Yangın, tepe yangını şeklinde sürüyor. Ekiplerimizi bölgeye sevk ettik. Şu anda yangını kontrol alma çalışmaları devam ediyor." dedi.

Küreci köyü ile Samrık köyü arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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