Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

24.07.2022 23:22
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasında kalan bölgedeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, 3 uçak, 6 helikopter, 38 arazöz ve 5 dozer sevk edildi.

Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Bu arada yangının çıktığı ormanlık alandaki yaylada, alevlerin etrafını sardığı ahırdaki 9 büyükbaş hayvan ekiplerce kurtarıldı.

Ayrıca yangının, tepe yangını olduğu, bunun da karadan çalışmaları güçleştirdiği öğrenildi.

"Vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar"

Kütahya Valisi Ali Çelik, AA muhabirine, ekiplerin yangını kontrol altına almak için seferber olduğunu söyledi.

Yangını söndürme çalışmalarına gece görüşlü helikopterlerle devam edileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yangının çıktığı bölgede bulunan Küreci köyündeki vatandaşlar tedbir amaçlı evlerinden ayrıldılar. Yangını ilerleyen saatlerde kontrol altına alacağımızı tahmin ediyoruz. Devletimiz tüm imkanlarıyla yangını kontrol altına almak için seferber olmuş durumda."

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Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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