Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

25.07.2022 08:23
Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan orman yangınını, havanın aydınlanmasıyla 26 helikopter ve 9 uçaklık hava gücüyle kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Küreci ile Samrık köyleri arasındaki ormanlık alanda dün çıkan yangına gece boyunca karadan ve havadan yoğun şekilde müdahale edildi.

Karadan yürütülen çalışmalara, havanın kararmasıyla gece görüşlü 2 helikopterin desteğiyle devam edildi.

Sabahın ilk ışıklarıyla da 26 helikopter, 9 uçak, 78 arazöz, 8 dozer ve 485 personel ile yangını kontrol altına alma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

YORUMLAR
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Vali Çelik: 'Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi' Vali Çelik: 'Yangın bölgesine 28 helikopter, 5 uçak yönlendirildi' Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor Orman yangınına gece görüşlü helikopterlerle müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor - Son Dakika
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