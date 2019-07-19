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Kütahya'da Cimcik Festivali

1 saat önce

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, (KSTKP) Cimcik Festivali düzenleyecek.

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Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, (KSTKP) Cimcik Festivali düzenleyecek.

KSTKP başkanları, Kütahya'da ilk kez 14 Eylül günü yapılacak olan 'Cimcik Festivali için MÜSİAD'da bir araya geldi.

KSTKP Başkanı Halil Bilgiç, festivalin 14 Eylül Cumartesi günü sabah 10.00 ile akşam 24.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini belirterek, "Kütahya ilk kez gerçekleşecek olan cimcik festivali yapılması husususun da projemizi Vali Ömer Toraman'a anlattık kendileri bu projemizi sonuna kadar destekleyeceklerini bildirdi. Ayrıca Kütahya belediye başkanı Alim IŞIK ile yapmış olduğumuz görüşmede projemizi Başkan IŞIK oldukça sıcak baktı ve tam destek vereceklerini dile getirdi. Bugün Kütahyamız için Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Cimcik Festivali için start verdik. KSTKP organizasyonu ile Kütahya valilisi, belediye, üniversitelerimiz, kamu ve kurumlarımız, iş adamlarımız, siyasi partilerimiz, sendika, vakıf, oda ve STK'lar iş birliğiyle Kütahya merkez ve ilçelerini kapsayan bu festivalimiz için ayrıntılı program içeriği önümüzdeki günlerde duyuracağız. Her şey Kütahya için" dedi.

Kütahya yöresine has 'Cimcik'in ana malzemesinin hamur ve kıymadan oluşan bir yemek türü olduğunu belirtildi. - KÜTAHYA
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, Kütahya, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:00 Kaynak: İHA
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