Kütahya'da "Cimcik Festivali" hazırlığı

Kütahya'da adını hamurun çimdiklenerek hazırlanmasından alan, "hamur aşı" olarak da bilinen kentin yöresel yemeklerinden "cimcik aşı"nın tanıtımı amacıyla festival düzenlenecek.

Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Başkanı Halil Bilgiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin yöresel tatlarından olan cimciği tanıtmak amacıyla festival düzenleyeceklerini bildirdi.



Festivale bazı kurum ve kuruluşlarının da destek vereceğini belirten Bilgiç, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki cumartesi günü Zafer Meydanı'nda başlayacak 1. Cimcik Festivali için çalışmalarımızı tamamladık. Programımız hazırlandı. Platform olarak protokol ve ilçelerimizle tüm Kütahya halkımızın katılımını ve bizi yalnız bırakmamalarını bekliyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda da düzenleyerek bu festivali geleneksel hale getirmek istiyoruz."

Bilgiç, festival sayesinde Kütahya'nın kültürel ve tarihi değerleri ile yöresel lezzetlerini de tanıtmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.