Kütahya'da Çocuklar Camide Buluştu
15 dakika önce
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği, "Cami Çocuk Buluşması" çerçevesinde organize ettiği etkinlikte çocuklara Yeşil Camiyi gezdirdi.
İHH Kütahya
İnsani Yardım Derneği, "Cami Çocuk Buluşması" çerçevesinde organize ettiği etkinlikte çocuklara Yeşil Camiyi gezdirdi.
Etkinlik için 4 ila 10 yaşlarında çok sayıda çocuk aileleriyle camiye geldi. Cami imam hatibi, çocuklara cami ve bölümleri hakkında bilgiler vererek miniklerin sorularını yanıtladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte dernek üyeleri ve gönülleri çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.
İHH Kütahya İnsani Yardım Derneği Çocuk Birimi Sorumlusu Zeynep Didar Sağdıç, yaptığı açıklamada, çocuklara cami sevgisini kazandırmak adına etkinlik düzenlendiğini belirtti.
Etkinliğin Türkiye
'nin birçok ilinde yapıldığını aktaran Sağdıç, şunları söyledi:
"Dernek olarak bugün ortak hazırlanan etkinlik kapsamında çocuklarımızı cami ile buluşturuyoruz. Buradaki amacımız çocuklara camiyi sevdirmek, onları bu mekanlara ısındırmak. Çocuklarımıza, caminin ortak kullanım alanı olduğunu ve buralarda ibadet edildiğini göstermek. Bu yaşlardan itibaren cami hakkında bilgi sahibi olan ve bu bilince ulaşan çocuklarımızın ileride camiye gelmelerinin daha kolay olacağını düşünüyoruz."
Yeşil Cami İmam Hatibi Hasan Oruç da camide çocukları ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:09 Kaynak: AA
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