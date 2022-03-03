Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı - Son Dakika
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Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı

03.03.2022 21:40
Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Sevdiğin köyünde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvan köylüler tarafından kurtarıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Sevdiğin köyünde bir ahırın çatısının çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvan köylüler tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sevdiğin köyünde Fatih Erkek'e ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırın çatısında çökme meydana geldi. Bunun üzerine ahır sahibi Fatih Erkek, köylülerden yardım istedi. Yapılan anons üzerine kısa sürede toplanan köylülerin yoğun çabaları sonucu 15 büyükbaş hayvan enkaz altından 20 dakika içerisinde sağ olarak çıkarıldı.

Ahır sahibi Fatih Erkek, kurtarma çalışmalarına katılan köylülere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı
Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı

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Altıntaş, Kütahya, Fatih, Ahır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da çöken ahırın kalan 15 büyükbaş hayvanı köylüler kurtardı - Son Dakika
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