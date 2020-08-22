Kütahya'da Covid-19'la mücadelede tedbirleri üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika

Kütahya'da Covid-19'la mücadelede tedbirleri üst düzeye çıkarıldı

Kütahya'da Koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerinin üst düzeye çıkartıldığı bildirildi.

Kütahya'da Covid-19'la mücadelede tedbirleri üst düzeye çıkarıldı, System.String[]

Kütahya'da Koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirlerinin üst düzeye çıkartıldığı bildirildi.

Alınan yeni tedbir ve kararlar Vali Ali Çelik başkanlığında düzenlenen değerlendirme toplantısında istişare edildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele amacıyla yürütülen denetim faaliyetlerinin tek elden yönetiminin sağlanması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla pilot il olarak Kırıkkale'de başlatılan ve Kütahya'da da hayata geçirilen İl Salgın Denetim Merkezinin kurulmasının ardından 12 ilçede İlçe Salgın Denetim Merkezi, İş Yeri Denetim Ekipleri ile Mahalle Denetim Ekipleri oluşturulmasına karar verildi.

Vali Ali Çelik, İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda il merkezinde Vali Yardımcısı Aydın Börü koordinasyonunda İl Salgın Denetim Merkezi, ilçelerde ise kaymakamlar koordinasyonunda İlçe Salgın Denetim Merkezleri oluşturulduğunu kaydetti.

Covid-19'la mücadelede il merkezinde 16 ekip 58 personel, ilçelerde ise 81 ekip 379 personelle denetim yapıldığını belirten Vali Çelik, maske, mesafe ve temizlik kuralları başta olmak üzere, iş yerleri ve tüm yaşam alanlarında tedbirleri denetlemek üzere oluşturulan İl ve İlçe Salgın Denetim Merkezleri ile İş Yeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerinin 24 saat esasına göre çalıştığını söyledi.

"Mahalle denetim ekipleri oluşturuldu"

Vali Çelik, salgınla mücadelede alınan tedbirlerin sahada etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve özellikle Covid-19 tanılı ya da temaslısı hastaların pandemi kurallarına uyumunun teminini sağlamak amacıyla kurulan 'Mahalle Denetim Ekipleri'nin kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimlerinin yanı sıra öğretmenler, din görevlileri, muhtarlar ve azaları, apartman ve site yöneticilerinden temsilcilerinden oluştuğunu ifade etti.

Önlemlere veya belirlenen kurallara aykırı durumlarla karşılaşanların Sağlık Bakanlığı 'Hayat Eve Sığar' (HES) uygulaması üzerinden ya da 112 çağrı numarası üzerinden ihbar ve şikayette bulunabileceğini belirten Vali Çelik, "HES uygulaması üzerinden yapılan ihbar ve şikayetler İçişleri Bakanlığı İSDEM yazılımı üzerinden doğrudan il salgın denetim merkezimize ulaştırılacak. İhbar ve şikayetlerle ilgili olarak ihbarda ya da şikayette bulunan vatandaşlarımızın kimlik bilgileri saklı tutulacak ve yapılan işlem/denetim sonucuyla ilgili kendisine İSDEM yazılımı üzerinden SMS yoluyla bilgi verilecek" dedi. - KÜTAHYA

İçişleri Bakanlığı, Koronavirüs, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2020 11:31

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kütahya'da Covid-19'la mücadelede tedbirleri üst düzeye çıkarıldı - Son Dakika
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