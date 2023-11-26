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Kütahya'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kütahya'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı

Kütahya'da gerçekleşen 2 silahlı yaralama olayının ardında 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı çete üyelerine yönelik 'Redkit' adı verilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda silahlar, çekler ve 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve araca el konuldu.

26.11.2023 - 14:28,  Güncelleme: 15:41
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Kütahya'da 2 farklı silahlı yaralama olayının arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu ortaya çıktı. Kütahya'ya il dışından gelerek para karşılığında 'tahsilat' adı altında tetikçilik yaptığı belirlenen çete üyelerine yönelik 'Redkit' adı verilen operasyon düzenlendi. Kütahya ve İstanbul'da 13 şüpheli, gözaltına alındı.

OLAYLARIN ARKASINDAKİ SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 13 Mayıs'ta bir oto aksesuar dükkanında Mustafa A.'nın (38) darbedilip, bacağından silahla vurulması ile 23 Ekim'de galerici İdris E.'nin (38) silahla yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip sonucu olayların arkasında, liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' suç örgütünün olduğu tespit edildi.

Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL VE KÜTAHYA'DA OPERASYON

Kendilerini 'Daltonlar' olarak tanıtan çeteye mensup üyelerin para karşılığında il dışından Kütahya'ya geldiğini belirleyen ekipler, tahsilat ve tetikçilik yaptığı tespit edilen O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A.'nın yakalanması için Kütahya'nın yanı sıra İstanbul'daki farklı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. KOM, Asayiş ve İstihbarat şubelerinin ortaklaşa gerçekleştirilen ve 'Redkit' adı verilen operasyonda şüphelilerden 6'sı Kütahya'da, 4'ü İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

5 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ GAYRİMENKUL VE ARACA EL KONULDU

Adreslerde yapılan aramalarda 3 adet tabanca ve 292 bin lira değerinde 10 adet çek ele geçirildi. Polis ayrıca çete üyelerinin suçtan elde ettiği düşünülen 5 milyon lira değerindeki gayrimenkul ve aracına da el koydu. 'Nitelikli yağma' suçuna karışarak çeteye üye olduğu suçlamasıyla gözaltına alınan O.K., A.K., İ.E., H.E., M.K., S.İ., Y.S., K.D., R.K. ve A.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

ARANAN ŞÜPHELİ, ADLİYEDEKİ ÇAY OCAĞINDA YAKALANDI

Polis, şüphelilerin adliyeye getirildiği sırada etrafta gezinen bir kişiyi fark etti. Bunun üzerine polis, şüpheli hareketlerde bulunan kişiyi takip aldı. Bir süre izlenen şüpheli, adliyenin çay ocağında polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin dosya kapsamında aranan H.B. olduğu ortaya çıktı.

Liderliğini Barış Boyun'un yaptığı 'Daltonlar' çetesine 'Redkit' operasyonu! 13 şüpheli gözaltına alındı

TERMAL OTELE POLİS BASKINI

Öte yandan örgüt üyesi olduğu belirlenen Bektaş Ç. ile Kamil A.'nın Yoncalı Mahallesi'ndeki bir termal otelde olduğu bilgisine ulaşan polis, şüphelileri operasyonla yakaladı. Şüphelilerin, toplantı yapmak için otelde buluştuğu belirtildi. Çete üyelerinin tahsilat için gittiği iki dükkandaki darp ve silahla yaralama olayları da güvenlik kamerasına yansımıştı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da 'Daltonlar' suç örgütüne operasyon: 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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