Kütahya'da darbedildiği iddiasıyla hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da darbedildiği iddiasıyla hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Kütahya'da bir hafta önce "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Kütahya'da darbedildiği iddiasıyla hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Kütahya'da bir hafta önce "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.

Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından bir hafta süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yenilmez'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İzzet B. ve İbrahim A. tutuklanmıştı.

Evliya Çelebi Mahallesi, Evliya Çelebi, Kütahya, 8 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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