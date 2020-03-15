Kütahya'da darbedildiği iddiasıyla hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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Kütahya'da darbedildiği iddiasıyla hastanede tedavi gören kişi hayatını kaybetti
6 saat önce
Kütahya'da bir hafta önce "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:56 Kaynak: AA
Kütahya'da bir hafta önce "düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darbedildiği öne sürülen kişi yaşamını yitirdi.
Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından bir hafta süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenilmez'i darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İzzet B. ve İbrahim A. tutuklanmıştı.
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