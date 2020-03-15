Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti
6 saat önce
Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından 7 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yenilmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İ.B. ve İ.A. ise tutuklanmıştı. - KÜTAHYA
Son Dakika Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza sonrası 5 kişi birbirine girdi, o anları vatandaş cep telefonuyla kaydetti Kavga sırasında yanlışlıkla ablasını öldüren zanlı, sağlık kontrolüne giderken şarkı söyledi