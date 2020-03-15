Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti

6 saat önce

Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.

Kütahya'da darp edilen kişi hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Kütahya'da bir hafta önce "Düşerek kafasından yaralandığı" ihbarıyla hastaneye kaldırılan ve arkadaşları tarafından darp edildiği iddia edilen şahıs, hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, Evliya Çelebi Mahallesi İnce Sokağı'nda 8 Mart'ta arkadaşlarının ihbarı üzerine yerde baygın yatarken bulunan ve 112 Acil Servis ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Murat Yenilmez (35), olayın ardından 7 gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


Yenilmez'i darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan arkadaşları İ.B. ve İ.A. ise tutuklanmıştı. - KÜTAHYA

Evliya Çelebi Mahallesi, Kütahya, 8 Mart, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:12 Kaynak: İHA
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