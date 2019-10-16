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Son Dakika Güncel Kütahya'da define avcıları suçüstü yakalandı: 6 gözaltı

Kütahya'da define avcıları suçüstü yakalandı: 6 gözaltı

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişiyi kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.

Kütahya'da define avcıları suçüstü yakalandı: 6 gözaltı, System.String[]

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekipleri, define aramak amacıyla kaçak kazı yapan 6 kişiyi kazdıkları tünelde suçüstü yakaladı.

Olay, Emet ilçesine bağlı Eğrigöz köyü Hasançavuş Damları mevkiinde meydana geldi. Emet Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında eski bir ahşap evin yanında kazı yapıldığını gördü. Jandarma ekipleri hemen harekete geçerek H.A., V.K, H.A., A.Ş., İ.A. ve F.G. isimli 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte 3 adet merdiven, 2 adet kürek, 10 metre uzunluğunda 2 adet halat, toprağı dışarı çıkarmakta kullanılan kovalar, balyoz ve çekiç ele geçirildi. 6 metre derinliğinde ve yerin altında yatay olarak 3 metre ilerlenmiş tünelde, günlerdir çalışma yapıldığı tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri kazı yapılan bölgede çalışma yaptı.

Suçüstü yakalanan 6 kişi sorguları yapılmak üzere Emet Jandarma Karakol Komutanlığına götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

(İHA)

Jandarma, Kütahya, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 08:05 Kaynak: İHA
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