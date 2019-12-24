Kütahya'da demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi - Son Dakika
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Kütahya'da demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi

6 saat önce

Kütahya'da demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Kütahya'da demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi, System.String[]

Kütahya'da demir yolunda cesedi bulunan kadının kimliği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi yakınından geçen demir yolunda ceset olduğu ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Trenin çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde durulan kadının, dün akşam yakınları tarafından polise kayıp ihbarında bulunulan işitme engelli Havva Kalkan (31) olduğu tespit edildi.

Kalkan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Bahçelievler Mahallesi, Kütahya, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:26 Kaynak: AA
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