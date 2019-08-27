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Kütahya'da deprem

1 saat önce

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Dumlupınar ilçesi Yüylük köyü olan 3.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Dumlupınar İlçesine bağlık Yüylük köyünün merkez üssü olan depremin 5.2 derinlikte ve 3.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı.

(İHA)

Dumlupınar, Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
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