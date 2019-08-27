Kütahya'da deprem
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Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 11:50 Kaynak: İHA
Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, Richter ölçeğine göre saat 10.01'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Dumlupınar ilçesi Yüylük köyü olan 3.1 büyüklüğündeki deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada, Dumlupınar İlçesine bağlık Yüylük köyünün merkez üssü olan depremin 5.2 derinlikte ve 3.1 büyüklüğünde gerçekleştiği açıklandı.
(İHA)
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