Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' - Son Dakika
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Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun'

24.06.2022 23:10
Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun'

KÜTAHYA'da deprem anında doğru hareket etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla il genelinde senaryo gereği sirenler çalınarak 'çök- kapan- tutun' hareketiyle deprem tatbikatı düzenlendi.

KÜTAHYA'da deprem anında doğru hareket etmek ve farkındalık yaratmak amacıyla il genelinde senaryo gereği sirenler çalınarak 'çök- kapan- tutun' hareketiyle deprem tatbikatı düzenlendi. Siren sesini duyanlar, bulundukları yerlerde 'çök- kapan- tutun' hareketini yaparak tatbikat gereği depremden korundu. Kütahya Valisi Ali Çelik, farkındalık çalışmasına destek olanlara teşekkür ederek, "Deprem esnasında yapılabilecek en güvenli hareket yüzümüzü camlardan koruyacak şekilde, güçlü bir nesnenin yanında 'çök- kapan- tutun' hareketiyle vücudumuzu koruma altına almak" dedi.

Kütahya Valiliği koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü AFAD, deprem anında doğru davranışların bilinmesi ve yaygınlaşması amacıyla il genelinde seferberlik ilan etti. Senaryo gereği saatler 21.00'ı gösterdiğinde tüm şehrin hoparlörlerinden tatbikat gereği deprem olduğunu belirten sirenler çalındı. Valilik vatandaşlardan deprem anında olduğu gibi 'çök- kapan- tutun' hareketi yaparak deprem sarsıntılarının geçmesini beklemelerini istedi. Bunun için hazırlanan fotoğraflı bilgilendirme afişleri de sosyal medyadan paylaşıldı. Siren sesini duyanlar, bulundukları yerlerde 'çök- kapan- tutun' hareketi yaparken bu anları da cep telefonuyla kaydetti. Daha sonra da çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından Kütahya Valiliği etiketiyle paylaştı. Tatbikat anında çekilen fotoğraflarını, kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak farkındalığa destek olanlar arasından yapılan çekilişle 4 kişiye bisiklet, 4 kişiye tablet ve 10 kişiye afet ve acil durum çantası hediye edilecek. İsimlerin, 27 Haziran Pazartesi günü Kütahya Valiliği ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yayımlanacağı belirtildi.

VALİ DE TATBİKATA KATILDIKütahya Valisi Ali Çelik de deprem tatbikatına makam odasında katıldı. Siren çaldığında 'çök- kapan- tutun' hareketi yapan Vali Çelik, depremin Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu ve bu gerçekten korunmanın ilk şartının hazırlıklı olmak olduğunu belirterek, "Deprem anında yaşanan telaş, korku, panik gibi duygular bizi yanlış davranışlara yöneltebiliyor. Bu yanlışların başında; merdivene koşmak, koridorlara çıkmak, aşağıya inmek gibi davranışlar geliyor. Deprem esnasında yapılabilecek en güvenli hareket yüzümüzü camlardan koruyacak şekilde, güçlü bir nesnenin yanında 'çök- kapan- tutun' hareketiyle vücudumuzu koruma altına almak. İnşallah deprem olmaz ancak olursa da hazır olmalıyız. Umarım tüm Kütahyalı hemşehrilerimiz, bugün deprem tatbikatında yaptığımız 'çök- kapan- tutun' hareketini tekrarlayarak içselleştirirler. Farkındalığa destek olan hemşehrilerimize, AFAD Müdürlüğümüze ve tüm kamu görevlilerine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.Öte yandan, 112 Acil Çağrı Merkezi personeli de deprem tatbikatı anında masaların altında girerek 'çök- kapan- tutun' hareketi yaptı.KENTTE BİR YILDA 2 DEPREM OLDU

Kütahya'da son 1 yıl içerisinde 2 deprem meydana geldi. Geçen yıl ağustos ayında merkez üssü Altıntaş ilçesi olan deprem 5 büyüklüğünde kaydedilirken, geçen mayıs ayında ise Gediz ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Her iki depremde de yaralanan olmazken, bazı evlerde hasar ise oluştu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da deprem tatbikatı; 'çök- kapan- tutun' - Son Dakika
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