Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

16.04.2022 15:52
Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İsmail Doğan idaresindeki 31 HY 910 plakalı hafif ticari araç, Kütahya-Gediz kara yolu Eskigediz beldesi yakınında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü Doğan ile araçtaki Emine Doğan, Mert, Filiz, Beren Zümra, Tufenur ve Enes Tomata sağlık ekiplerince Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı

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İsmail Doğan, Eskigediz, Tragger, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da devrilen hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı - Son Dakika
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