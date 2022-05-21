Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.05.2022 13:11
Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Selçuk Çakır idaresindeki 43 ACT 278 plakalı kamyonet, Karacakaş köyü yakınında yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta bulunan Onur Topcu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralanan sürücü Çakır, Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Topcu'nun cesedi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kütahya'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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