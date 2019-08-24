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Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

1 saat önce

Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü, System.String[]

Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Akkaya'nın (64) kullandığı plakasız motosiklet, Gürlek köyü girişinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ahmet Akkaya, Kütahya, Gürlek, Gediz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:28 Kaynak: AA
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