Kütahya'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
1 saat önce
Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 06:28 Kaynak: AA
Kütahya'nın Gediz ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ahmet Akkaya'nın (64) kullandığı plakasız motosiklet, Gürlek köyü girişinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Akkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.
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