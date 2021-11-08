Kütahya'da devrilen traktörün sürücüsü öldü - Son Dakika

Altınok, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı görenlerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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