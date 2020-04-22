Kütahya'da din görevlileri kan bağışında bulundu - Son Dakika

Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, müftülük personeli ve din görevlileriyle birlikte kan bağışı kampanyasına katıldı.



Zafer Meydanı'ndaki Kızılay'ın kan bağışı tırına gelen Hazırlar ve din görevlileri, burada formlar doldurarak bağışta bulundu.



İl Müftüsü Hazırlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, kan stokları azaldığı için herkesi kan bağışına davet etti.

Kampanyaya destek vermeleri için tüm din görevlilerini bilgilendirdiklerini aktaran Hazırlar, şunları kaydetti:

"İnsanın değerini ön plana çıkarmak ve aynı zamanda zor zamanlarında hasta kardeşlerimizin kan ihtiyaçlarına kolaylıkla erişebilmeleri gayesiyle bugün bu kan bağışı kampanyasına eşlik ediyoruz. Kan bağışında bulunmak adeta cana candan bir sadakadır, önemli bir ibadettir."

Hazırlar, kan vermenin oruç bozmayacağını ifade ederek, vatandaşlara kan bağışına katkıda bulunma çağrısında bulundu.