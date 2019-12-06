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Kütahya'da din görevlileri proje yazmayı öğreniyor

6 saat önce

Kütahya'da, Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) teknik destek programı kapsamında proje yazma eğitimi alan din görevlilerine sertifikaları verildi.

Kütahya'da din görevlileri proje yazmayı öğreniyor, System.String[]

Kütahya'da, Zafer Kalkınma Ajansının (ZEKA) teknik destek programı kapsamında proje yazma eğitimi alan din görevlilerine sertifikaları verildi.


Kütahya Din Görevlileri Yardımlaşma Derneğini ve ZEKA iş birliğinde düzenlenen eğitime katılan 18 din görevlisi, sertifikalarını Kütahya Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezindeki törenle aldı.


Kütahya İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, törende yaptığı konuşmada, din görevlilerinin camide topluma ibadet noktasında topluma rehberlik yapmanın yanında sosyal, kültürel ve manevi hayatta da ön planda olması gerektiğini söyledi.


Eğitimlere katılan din görevlilerini tebrik eden Hazırlar, şunları kaydetti:

"Artık devir planlı programlı çalışma devri. Bu noktada gençler, çocuklar, yardıma muhtaç kimseler ve istisnai özelliğe sahip kimler varsa onlara sahip çıkma, toplumun geleceği adına bizlerin projeler üretmesi gerekiyor. Planlı hak her zaman için plansız batıla galiptir. Projelerle alakalı bu çalışmayı önemsiyoruz. Kütahya Müftülüğü olarak proje bazlı çalışmalara önem verdiğimizi, görevlilerimizin bu noktadaki çalışmaları desteklediğimizi özellikle ifade etmek isterim."

Dernek başkanı Mehmet Oruç da dernek olarak ZEKA ile iş birliği yaprak ajansın 2019 yılı teknik destek programı kapsamında din görevlilerine proje yazma eğitimi verildiğini aktardı.

Proje eğitmeni Bahadır Başkonuş ise,"Din görevlilerimize uygulamalı olarak proje yazma eğitimi verdik. Eğitimler sonunda din görevlilerimizle birlikte bir tane taslak proje hazırladık. Eğitime katılan din görevlilerimiz bu sayede kurumsal projeleri rahatlıkla yazabilecekler." ifadelerini kullandı.

Kütahya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:40 Kaynak: AA
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