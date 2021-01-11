Kütahya'da doğa yürüyüşü kulübü üyeleri yaban hayvanlarına yiyecek bıraktı - Son Dakika

Kütahya'da doğa yürüyüşü kulübünün üyeleri tarafından, yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için ormanlık alana yiyecek bırakıldı.

Yeni Rotalar Doğa Yürüyüşleri Kulübü üyelerinden Kulu Önal, AA muhabirine, kulüp olarak her mevsimde doğa yürüyüşleri gerçekleştirdikleri, zaman zaman da ormandaki hayvanlara yiyecek bıraktıklarını söyledi.

Mevsimin kış olması nedeniyle ormandaki yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta güçlük çektiğini belirten Önal, "Çeşitli mesleklerde çalışan üyelerimizle Mustafalar, Pullar ve Kirazlı yaylalarında yaban hayvanları için arpa, mısır, yem, köpek maması ve ekmek bıraktık. Üyelerimiz her yürüyüşte yem bırakma faaliyetinin dışında fidan dikme ve çöp toplama faaliyetleri de gerçekleştiriyoruz." dedi.

Önal, sürdürülebilir bir doğa ve yaşanlabilir bir dünya için farkındalık faaliyetlerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.