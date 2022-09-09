KÜTAHYA'DA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika
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KÜTAHYA'DA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

09.09.2022 16:19

KÜTAHYA'da, sosyal medya üzerinden verdikleri saman satışı ilanıyla 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

KÜTAHYA'da, sosyal medya üzerinden verdikleri saman satışı ilanıyla 14 kişiyi dolandırdığı tespit edilerek gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, artan saman satış ilanıyla dolandırıcılık olayları üzerine soruşturma başlattı. Yapılan incelemede, sosyal medyadan satış ilanı veren şüphelilerin, satmayı vadettikleri samanlar için kaparo alarak ortadan kaybolduğu, bu yöntemle farklı kentlerden 14 kişiyi dolandırdıkları anlaşıldı. Polis ekiplerince bir süre izlenen 8 şüpheli savcılık talimatıyla 10 adrese eş zamanlı 'Saman Alevi' operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 2 ruhsatsız tabanca, 15 bin lira, çok sayıda cep telefonu ile sahte kantar fişleri ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden dolandırdıkları kişileri sahte kantar fişleri ile oyaladıkları tespit edilen şüphelilerin, dolandırıcılık için kendilerine telefon hattı kullandıran kişiye ise yüzde 40 pay verdiği ortaya çıktı. Saman alevi adı verilen operasyonla gözaltına alınan 8 şüpheliden ifadeleri alınan 6'sı işlemlerinin ardından Kütahya Adliyesi'ne sevk edildi. İki şüpheli ise serbest bırakıldı. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÜTAHYA'DA DOLANDIRICILIK ŞÜPHELİSİ 6 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ - Son Dakika

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