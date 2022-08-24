3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

24.08.2022 21:09

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde yaklaşık 3 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya- Eskişehir kara yolunda da şiddetli dolu nedeniyle bazı araçların camları kırılırken, birçok sürücü araçlarını sığınmak amacıyla çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti.

Trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Kütahya, Bilecik, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 saat süren dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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