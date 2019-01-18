Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Donma Tehlikesi Geçiren Vatandaşların Yardımına Asker Yetişti

Kütahya'da Donma Tehlikesi Geçiren Vatandaşların Yardımına Asker Yetişti

19 dakika önce

Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

Kütahya'da Donma Tehlikesi Geçiren Vatandaşların Yardımına Asker Yetişti, System.String[]
Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:50 Kaynak: İHA

Kütahya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Müge Anlı ile Palu Ailesini Konuşacağız Bakan Selçuk: Emeklilikte Yaşa Takılanlar Gündemimizde Yok

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:09:14. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Donma Tehlikesi Geçiren Vatandaşların Yardımına Asker Yetişti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]