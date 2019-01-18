Kütahya'da Donma Tehlikesi Geçiren Vatandaşların Yardımına Asker Yetişti

Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.

Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren 4 vatandaş, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle kurtarıldı.



Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kütahya Boyalı Dağı bölgesinde yoğun kar ve tipi dolayısıyla mahsur kalarak donma tehlikesi geçiren dört vatandaşımız Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi" denildi. - ANKARA

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