Donmak üzere olan köpek ve yavruları barınağa yerleştirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Simav ilçesinde, yaylada yeni doğum yapan köpek ve 8 yavrusu donmak üzereyken belediye ekiplerince kurtarıldı.

İlçe yakınlarındaki 1450 rakımlı Gölcük Yaylası'nda yeni doğum yapan sokak köpeği ve yavrularının donmak üzere olduğu ihbarı üzerine Simav Belediyesi Zabıta ekipleri harekete geçti.

Yaylaya giden ekipler, bir barakada yeni doğum yapan köpek ve 8 yavrusunu donmak üzereyken buldu.

Korunmak üzere belediyeye ait hayvan barınağına götürülen ve veteriner hekim tarafından muayene edilen anne köpek ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.