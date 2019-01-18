Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Dpü'den Kente Katkı Sağlayanlara "Vefa" Ödülü

Kütahya'da Dpü'den Kente Katkı Sağlayanlara "Vefa" Ödülü

2 saat önce

Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, geçmişte kente katkı sağlayan ve bugün hayatta olmayan 14 kişinin yakınlarına "Vefa" ödülü verildi.

Kütahya'da Dpü'den Kente Katkı Sağlayanlara
Kütahya'da Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) tarafından, geçmişte kente katkı sağlayan ve bugün hayatta olmayan 14 kişinin yakınlarına "Vefa" ödülü verildi.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Belediyesi Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversite olarak gerçekleştirdikleri nitelikli etkinliklerle kente değer katmaya çalıştıklarını söyledi.

Geçmişte ve günümüzde Kütahya'ya değer katanların unutulmaması gerektiğini belirten Gören, şöyle konuştu:

"İnsanlığa dokunanları, örnek yaşamlarıyla insanlığa rol model olanları, insanlık ölmedi dedirtenleri ödüllendirerek bağrımıza basıyoruz. Kütahya'yı ulusal ve uluslararası alanda temsil edenleri, adını duyuranları Kütahya'ya değer katanlar olarak ödüllendiriyoruz. Kültür, sanat, spor alanlarında Kütahya'mıza hizmet edenleri, iz bırakanları unutmuyor ve vefa ödülleri ile anıyoruz. Bu kez manevi dünyamızın değerli şahsiyetlerini anıyoruz. Nasipse, bir sonraki vefa ödüllerini farklı bir başlıkta veririz."

Kütahya Valisi Ömer Toraman da bugün hayatta olmayan ancak geçmişte maddi ve manevi olarak Kütahya'ya katkı sağlamışların unutulmaması için yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, bugün hayatta olmayan geçmişte Kütahya'ya katkı sağlayan Mehmet Dumlu, Abdullah Usluoğlu, Hacı Ali Dalıgül, Mevlevi Akif Dede, Şeyh Seyfi Efendi, Zadeoğlu Halit Büyüköğüt, Aktakke Halit Soyuöz, Duagür Halit Temizer, Demir Hafız Ali Akın, Nurettin Çanakoğlu, Hacı Mustafa Önsay, Hacı Hıfzı Emer, Sarı Hoca Mehmet Ruhi Turan ve Müftü Hafız İbrahim Akgün'ün yakınlarına ödülleri takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Olmak Yaptığı Hesabı Açıkladı: 5 Büyükşehri Alırsak Kazanırım

TBMM Başkanı Binali Yıldırım: Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de Ulaşıma Açılacak Dansöz Didem'i Parçalayıp Ormana Gömen Cani Baba, Suçunu İtiraf Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 14:37:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da Dpü'den Kente Katkı Sağlayanlara "Vefa" Ödülü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]