Kütahya'da Dpü'den Kente Katkı Sağlayanlara "Vefa" Ödülü

Kütahya
'da Dumlupınar Üniversitesi
(DPÜ) tarafından, geçmişte kente katkı sağlayan ve bugün hayatta olmayan 14 kişinin yakınlarına "Vefa" ödülü verildi.
DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören
, Kütahya Belediyesi
Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, üniversite olarak gerçekleştirdikleri nitelikli etkinliklerle kente değer katmaya çalıştıklarını söyledi.
Geçmişte ve günümüzde Kütahya'ya değer katanların unutulmaması gerektiğini belirten Gören, şöyle konuştu:
"İnsanlığa dokunanları, örnek yaşamlarıyla insanlığa rol model olanları, insanlık ölmedi dedirtenleri ödüllendirerek bağrımıza basıyoruz. Kütahya'yı ulusal ve uluslararası alanda temsil edenleri, adını duyuranları Kütahya'ya değer katanlar olarak ödüllendiriyoruz. Kültür, sanat, spor alanlarında Kütahya'mıza hizmet edenleri, iz bırakanları unutmuyor ve vefa ödülleri ile anıyoruz. Bu kez manevi dünyamızın değerli şahsiyetlerini anıyoruz. Nasipse, bir sonraki vefa ödüllerini farklı bir başlıkta veririz."
Kütahya Valisi Ömer Toraman da bugün hayatta olmayan ancak geçmişte maddi ve manevi olarak Kütahya'ya katkı sağlamışların unutulmaması için yapılan etkinliğin çok anlamlı olduğunu dile getirdi.
Konuşmaların ardından, bugün hayatta olmayan geçmişte Kütahya'ya katkı sağlayan Mehmet Dumlu
, Abdullah Usluoğlu, Hacı Ali Dalıgül, Mevlevi Akif Dede, Şeyh Seyfi Efendi, Zadeoğlu Halit Büyüköğüt, Aktakke Halit Soyuöz, Duagür Halit Temizer, Demir Hafız Ali Akın, Nurettin Çanakoğlu, Hacı Mustafa Önsay, Hacı Hıfzı Emer, Sarı Hoca Mehmet Ruhi Turan ve Müftü
Hafız İbrahim Akgün
'ün yakınlarına ödülleri takdim edildi.