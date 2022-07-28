Drift ve kaza anı kamerada

Kütahya'da drift yapan bir sürücü, durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. Drift ve çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

Kütahya kert merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde bir sürücü, diğer sürücülerle birlikte kımızı ışıkta bekliyor. Trafik ışıklarının yeşile dönmesiyle harekete geçen sürücü sola dönerek drift yaptı. Sürücü daha sonra durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı.

Diğer sürücülerin de tehlike atlattığı olay, maddi hasırlı olarak atlatıldı. - KÜTAHYA