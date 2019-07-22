Son Dakika Haberleri: Kütahya'da düğünde silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

Kütahya'da düğünde silahla yaralama

1 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünde tüfekle rastgele ateş açması sonucu biri gazeteci 2 kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.

Kütahya'da düğünde silahla yaralama, System.String[]
Kütahya'nın Emet ilçesinde düğünde tüfekle rastgele ateş açması sonucu biri gazeteci 2 kişiyi yaralayan şüpheli, serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Emet'in Doğanlar köyünde düğün merasiminin yapıldığı meydandaki bir evin terasından eğlencenin yapıldığı alana doğru tüfekle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmalar, düğün alanında bulunan Anadolu Ajansına da haber üreten gazeteci Ali Eroğlu (37) ile arkadaşı Rıza Narşap'a (37) isabet etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücutlarına çok sayıda saçma isabet etmesi sonucu yaralanan Eroğlu ve Narşap, 112 Acil Servis ekiplerince Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede tedavisi süren Eroğlu, düğünde arkadaşı ile sohbet ettiği sırada silah sesinin ardından yere yığıldığını dile getirerek, "Bir anda bacaklarımda büyük bir acı hissettim. Kanları görünce vurulduğumu anladım. Saçmaların biri bacak kemiğinin kırılmasına neden olmuş. Şüpheliden şikayetçi olduk ve gerekli cezayı almasını istiyoruz." dedi.
Gözaltına alınan şüpheli Bekir K'nin (23) çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kütahya, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yanında getirdiği evcil hayvan için kavga eden kadın, trene 2 saat rötar yaptırdı Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonucu açıklandı Dışişleri Bakanlığı'ndaki kritik görüşme sona erdi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:21:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kütahya'da düğünde silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]