Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu - Son Dakika
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Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu

6 saat önce

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından 'Düğünümüz var' isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

Kütahya'da 'Düğünümüz var' coşkusu, System.String[]

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı 4. sınıf öğrencileri tarafından 'Düğünümüz var' isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.


Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe, Vali Ömer Toraman ile eşi Neşe Toraman, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Baro Başkanı Ahmet Atam, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çekiç, İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, protokol üyelerinin eşleri, akademisyenler, STK Temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Doç. Dr. Fulya Topçuoğlu Ünal'ın yönetmenlik ve senaristliğini yaptığı, Kütahya'nın düğün geleneklerinin mizahi bir dille anlatıldığı 'Düğünümüz var' oyunu seyircilerden büyük beğeni aldı.


Oyunun sahnelenmesinin ardından Vali Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından öğrencilere teşekkür belgesi verildi. - KÜTAHYA

Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:09 Kaynak: İHA
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