Kütahya'da Dumlupınar Semt Pazarı açıldı - Son Dakika

Dumlupınar Mahallesinde daha önce kurulan ancak resmi olmayan Pazar yeri Kütahya Belediyesi tarafından yapılan düzenleme ile resmi Pazar yeri statüsüne kavuştu. 164 pazarcı esnafın hizmet vereceği Pazar yerinin açılışı Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık tarafından yapıldı.

Dumlupınar Mahallesinde kurulan, ancak resmi Pazar yeri statüsünde olmayan Dumlupınar Semt Pazarı, Kütahya Belediyesi'nin yaptığı düzenleme ile resmi pazaryeri statüsüne kavuştu.

Dumlupınar Mahallesi ve çevre mahallelerin pazar alışverişi ihtiyacını karşılayacak olan Dumlupınar Semt Pazarı açılışını Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Başkan Yardımcıları Salih Özden, İlyas Bahar, Abdullah Damcı, Murat Arık, Ömer Köse, Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit, Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Hakan Akdaş, Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Güngör, MHP Merkez İlçe Başkanı Ayhan Toy ve pazarcı esnafı birlikte yaptılar.

BAŞKAN IŞIK'A TEŞEKKÜR

Pazar yeri açılışında ilk konuşmayı Kütahya Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Hakan Akdaş yaptı. Akdaş, konuşmasında Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'a yatığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Akdaş, Belediye Başkanı Işık'ın, Dumlupınar Mahallesi semt Pazar yerinin kurulmasın büyük emeği olduğunu belirtti. Kütahya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birlik Başkanı İbrahim Yiğit ise yeni pazar yerinin esnaflara ve Kütahya'ya hayır getirmesini temenni etti. Yiğit, Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın sadece pazarcı esnafına değil, tüm esnaflara verdiği desteği iyi bildiklerini ifade etti. Dumlupınar Mahallesi Muhtarı Ahmet Güngör açılışı yapılan pazar yerinin hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında, vatandaşların taleplerine ses vererek oluşan pazar yeri için Başkan Işık'a teşekkür etti.

Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ise konuşmasında hayırlı bir günde hayırlı bir iş için bir araya geldiklerini söyledi. Daha önceden bu pazar yerinin olduğunu söyleyenlerin çıkacağını hatırlatan Başkan Işık, "Bu pazar resmi değildi. Pazar da değildi. 40-50 esnafımızın, mahallenin talepleri doğrultusunda bu alanda ticaretini yaptığı ve vatandaşların ayağına hizmet götürmeye çalıştığı bir pazar yeriydi. Şuanda resmi Dumlupınar Semt Pazarı oldu. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Mevzuat gereği bu pazar yerleri belediyenin onayından sonra resmileşiyor. Bugünden sonra 164 pazarcı esnafı, 63 tuhafiyeci, 13 balıkçı esnafı, 3 peynirci esnafı, 5 zeytinci, 2 yumurtacı ve 4 baharatçı esnafımız bu mahalle ve yakın mahallelerimizin değerli sakinlerine en güzel hizmeti verecekler" dedi.

"TÜM PAZAR YERLERİ KAPALI OLACAK"

Konuşmasının devamında Kütahya'daki diğer pazar yerleri hakkında da bilgiler veren Başkan Işık "Emek vermeden hizmet gelmiyor. Sıra bu pazar yerinin kapatılmasına geldi. Önce merkez pazar yerimizi Cumartesi ve Çarşamba Pazar yerimizi çok güzel bir proje ile, üstünde güneş enerjili sistemlerin olduğu, altındaki kapalı alanı 7 gün 24 saat kullanabileceğimiz bir pazar yerine dönüştüreceğiz. Yine önümüzdeki günlerde Pazartesi Pazarının kapatılması ile ilgili süreç başlıyor. Kış aylarında pazarcılarımızın ve alışverişe gelenlerin ellerinin üşümesini istemiyoruz. Pazar yerlerimizin tamamını bir takvim içinde kapatacağız. Birçok ilde pazarlar kapanırken, pazarcı esnafı mağdur edilirken, biz bu şehirde pazarcı esnafımızı mağdur etmemeye, mümkün olduğunca pazarlarımızın açık kalmasına özel olarak gayret gösterdik" ifadelerini kulandı. - KÜTAHYA