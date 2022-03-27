Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi

27.03.2022 11:34
Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan bir otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirildi.

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan bir otomobilde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 tüfek ve bu silahlara ait 18 fişek ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde yaya devriyelerinin dur ihtarına uymayarak kaçan araçtaki M.Y.(27) ve Ş.Y.(19) Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrollerde 1 tabanca, 11 adet fişek, 1 tüfek ve buna ait 7 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Kütahya, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta silah ele geçirildi - Son Dakika
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