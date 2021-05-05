Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçta uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı "dur" ihtarına uymayan araç Atatürk Bulvarı Sultan market önünde yakalandı. Araçta bulunan T.K.(35), M.A. K.(33), N.Ç.(28), E.K.(33) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramada, sırt çantasının içinden 224 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

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