Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

11.06.2022 08:54
Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu ve bir kişinin firar ettiği araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan 2 şüphelinin bulunduğu ve bir kişinin firar ettiği araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen müşterek çalışma neticesinde, Bursa'dan Tavşanlı ilçesine bir araçla ticaret maksadıyla uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaşıldı. Yapılan takip sonucu bahse konu araca sabaha karşı Domaniç ilçesi Tavşanlı güzergahında oluşturulan polis uygulama noktasında "dur" ihtarında bulunuldu. "Dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalışan aracın tekerleri kapan kullanılarak gayri faal hale getirildi. Ancak araç bu şekilde yola devam ederek uygulama noktasından yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde çalışır vaziyette ele geçirildi.

Olay yerinden kaçan 2 şüpheliden biri yakalanırken, araç çevresini kontrol eden polis ekipleri yere atılı vaziyette bulunan gözlük kutusu içerisinde, 57 gram metamfetamin,1,5 gram esrar, 4 adet sentetik ecza ve uyuşturucu madde, paketlemede kullanılan alüminyum folyo, araç içerisinde yapılan aramada ise, uyuşturucu satışından temin edildiği düşünülen 3 bin 725 TL, 310 Amerikan Doları,1 adet şarjör ve 3 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli S. B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, uyuşturucu paketlemede kullanılan alüminyum folyo ele geçirildi.

Şüpheli şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkarılmak üzere gözaltına alınırken, firari Y. K. isimli şahsı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. - KÜTAHYA

Kütahya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Kütahya'da dur ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi

YORUMLAR
500
Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi Kütahya'da iki kişinin bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi Ağrı'da 8 bin 620 kutu 'Sentetik Ecza' ele geçirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da 'dur' ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
01:05 Türk asıllı gencin Fransız polisi tarafından öldürüldüğü anlar kamerada
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:20 ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesini gördü, Biden, bunun nedenini Rusya-Ukrayna savaşına bağladı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
23:27 Zeydan Karalar vatandaşla gergin anlar yaşadı! Görüntüleri çeken gazeteci baba oğula bazı partililer saldırdı
22:59 Davudoğlu'nun Malatya ziyaretindeki "Çakal" gerginliği iddiasına videolu yanıt geldi
22:26 Ezgi Mola ve Merve Dizdar'ın uçak seyahatindeki zor anları: Mahvolduk, yarım saattir
22:22 Sağlık Bakanı Koca: sağlık çalışanlarının mali ve özlük haklarında önemli iyileştirmeler çok yakın
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan skandal hamleyi ilk kez paylaştı: Yunanistan Efes-2022 tatbikatındaki ülkelere 'Katılmayın' diye de haber göndermiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 08:58:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kütahya'da "dur" ihtarına uymayan araçtan atılan gözlük kutusu içerisinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement