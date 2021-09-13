Kütahya'da durdurulan araçta 3 başlı heykel ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 3 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Dumlupınar Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçla tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı bilgisine ulaştı.

İlçe girişinde durdurulan araçta yapılan aramalarda, Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen 3 başlı insan figürlü heykel ele geçirdi.

Araçta bulunan A.A, F.B. ve M.E'nin, heykeli satmak için Afyonkarahisar'dan Dumlupınar'a geldikleri öğrenildi.

Söz konusu 3 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, heykeli incelenmek üzere Kütahya Müze Müdürlüğüne teslim etti.