Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan araçta, 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain ve 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda H.Ö. isimli şahsın uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşıldı. Şahsın içerisinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Araçta ve şahsın üzerinde yapılan aramada, poşetler içeresinde saklanmış 4 bin 638 adet ecstasy hap, 208,88 gram kokain, 0.90 gram bonzai maddesi ele geçirildi. - KÜTAHYA