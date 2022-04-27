Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

27.04.2022 13:49
Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi.

Kütahya'da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyitömer beldesinde şüphe üzerine durdurulan içerisinde Y.Y., V.Ö. ve M.B. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 55 gram metamfetamin, 10 gram bonzai ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KÜTAHYA

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Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı Karaman'da tren yolu hattından döşeme demiri çalan 4 şüpheli yakalandı Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı Üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduran 4 kişi yakalandı

Münir Karaloğlu, Uyuşturucu, Jandarma, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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