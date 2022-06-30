İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bir aracın il dışından Kütahya'ya uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaşıldı. Plakası belirlenen araç ekipler tarafından Kütahya il girişinde durduruldu. Araçta ve içerisinde bulunan şahısların üzerlerinde yapılan aramada,13.64 gram metamfetamin, 8 adet sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Tragger, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Kütahya'da durdurulan araçta uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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