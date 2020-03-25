Kütahya'da durdurulan otomobildeki 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika

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Kütahya'da durdurulan otomobildeki 3 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
6 saat önce
Kütahya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya'da bulundukları otomobilde uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, Kütahya- Eskişehir kara yolunun 10. kilometresinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirilirdi.
Otomobildeki A.K, E.A, ve E.A. gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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