Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

24.08.2022 16:36
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da düzenelenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine bir aracı takibe aldı.

Aracın Kütahya- Eskişehir kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit eden ekipler operasyon düzenledi.

Araçta yapılan aramada, 47 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki M.Y, Ş.B, Ş.T. ve H.I.Ç, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı - Son Dakika
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